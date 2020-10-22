Это мальчик! В Бостонском зоопарке родился первый самец гориллы
Это мальчик! В Бостонском зоопарке родился первый самец гориллы
В зоопарке в Бостоне впервые родился самец гориллы. Он появился на свет в результате кесарева сечения у 39-летней гориллы по имени Кики.
Все виды горилл занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой уничтожения. По данным Всемирного фонда дикой природы, всего в мире осталось чуть больше тысячи особей.
У них нет врагов в их естественной среде обитания. Единственный их враг - человек. Опасность для горилл представляют не только браконьеры, но и вырубка лесов, которая лишает горилл привычной среды обитания.