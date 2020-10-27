"Дети уже рисуют войну". Как переселенцы из Азербайджана спасаются от обстрелов
"Дети уже рисуют войну". Как переселенцы из Азербайджана спасаются от обстрелов
Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе породило новую волну беженцев и переселенцев.
По предварительным данным, с начала этой войны уже около 200 тысяч человек с обеих сторон вынуждены были покинуть свои дома. В здании школы азербайджанского города Барда начали размещать переселенцев из Тертера, который продолжает страдать от артобстрелов.
Русская служба Би-би-си встретилась с теми, кто бежал от войны и сейчас, и 30 лет назад - во время первой карабахской войны. Все они надеются, что скоро вернутся на родную землю. Но возможно ли это?