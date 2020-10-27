"Дети уже рисуют войну". Как переселенцы из Азербайджана спасаются от обстрелов

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"Дети уже рисуют войну". Как переселенцы из Азербайджана спасаются от обстрелов

Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе породило новую волну беженцев и переселенцев.

По предварительным данным, с начала этой войны уже около 200 тысяч человек с обеих сторон вынуждены были покинуть свои дома. В здании школы азербайджанского города Барда начали размещать переселенцев из Тертера, который продолжает страдать от артобстрелов.