Подкаст "Что это было". Как Конституционный суд остался без особого мнения?

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Подкаст "Что это было". Как Конституционный суд остался без особого мнения?

Реформа закона о Конституционном суде России предписывает его членам отказаться от публичной критики решений КС. Радикальные поправки фактически ликвидируют институт особых мнений судей - право гласно аргументировать несогласие с позицией большинства в КС. Чем это чревато, в новом выпуске подкаста "Что это было" рассказывает корреспондент Би-би-си Анна Пушкарская.