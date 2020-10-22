Подкаст "Что это было". Как Конституционный суд остался без особого мнения?
Подкаст "Что это было". Как Конституционный суд остался без особого мнения?
Реформа закона о Конституционном суде России предписывает его членам отказаться от публичной критики решений КС. Радикальные поправки фактически ликвидируют институт особых мнений судей - право гласно аргументировать несогласие с позицией большинства в КС. Чем это чревато, в новом выпуске подкаста "Что это было" рассказывает корреспондент Би-би-си Анна Пушкарская.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.