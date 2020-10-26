Венчание во время войны: как прошла церемония в разрушенном соборе Шуши

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Венчание во время войны: как прошла церемония в разрушенном соборе Шуши

Это венчание - первое с тех пор, как 8 октября собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша попал под обстрел. Церемонию решили провести несмотря на то, что собор был частично разрушен.

Аванес ездит на фронт и обратно каждый день. Его невеста Мариам уехала в Ереван, когда Шушу начали бомбить.