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Монастырь XII века опустел из-за войны в Нагорном Карабахе

Деревня Ванк, расположенная в 50 км от Степанакерта, в последние недели опустела. Раньше, до эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, многие туристы приезжали сюда посмотреть на монастырь Гандзасар, построенный в XII веке.

У деревни есть и другая визитная карточка - заборы, полностью обитые советскими номерными знаками Азербайджанской ССР. Это номера, которые местные жители снимали со своих машин еще в начале девяностых, после первой войны в Нагорном Карабахе.