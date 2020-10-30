"Рая без людей быть не может". Как живут ливанские армяне в Карабахе
"Рая без людей быть не может". Как живут ливанские армяне в Карабахе
В последние годы немало армян с Ближнего Востока переезжают в Армению. Некоторые из них оказались на землях Азербайджана, оставшихся под контролем армянских сил после войны 1992-1994 годов.
В Азербайджане называют это провокацией и считают, что армянская сторона сознательно заселяет оккупированные территории, чтобы саботировать переговорный процесс.
Русская служба Би-би-си побывала в поселке, где живут около 300 человек, приехавших из Ливана.