"Рая без людей быть не может". Как живут ливанские армяне в Карабахе

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"Рая без людей быть не может". Как живут ливанские армяне в Карабахе

В последние годы немало армян с Ближнего Востока переезжают в Армению. Некоторые из них оказались на землях Азербайджана, оставшихся под контролем армянских сил после войны 1992-1994 годов.

В Азербайджане называют это провокацией и считают, что армянская сторона сознательно заселяет оккупированные территории, чтобы саботировать переговорный процесс.