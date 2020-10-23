"Россия тебе много платит". Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена за три минуты
"Россия тебе много платит". Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена за три минуты
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден обсудили Covid-19, Россию и иностранные деньги, расизм и изменение климата. Из этих дебатов можно узнать, что Байдену, по словам Трампа, платит Россия, Украина и Китай, а Дональд Трамп, по словам Байдена, думает, что ветряные мельницы вызывают рак.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Главные моменты финальных дебатов президентской гонки за три минуты - в видео Русской службы Би-би-си.