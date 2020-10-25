В Минске разогнали акцию противников Лукашенко, применялись светошумовые гранаты
В Минске разогнали акцию противников Лукашенко, применялись светошумовые гранаты
25 октября тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов страны.
Это последний день до выхода срока ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко.
Тихановская требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия на улицах. В случае невыполнения ультиматума она призывает к всеобщей забастовке.
Как и на прошлых акциях протеста, милиция жестко задерживала участников. К вечеру были применены светошумовые гранаты, начался массовый разгон и стрельба.