В Минске разогнали акцию противников Лукашенко, применялись светошумовые гранаты

25 октября тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов страны.

Это последний день до выхода срока ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко.

Тихановская требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия на улицах. В случае невыполнения ультиматума она призывает к всеобщей забастовке.

Как и на прошлых акциях протеста, милиция жестко задерживала участников. К вечеру были применены светошумовые гранаты, начался массовый разгон и стрельба.