Избитый в Минске цветочник Максим Хорошин о встрече с Тихановской, своем восстановлении и возвращении в Беларусь

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Избитый в Минске цветочник Максим Хорошин о встрече с Тихановской, своем восстановлении и возвращении в Беларусь

Максим Хорошин владелец "Первого цветочного" магазина в Минске. Когда начались протестные акции женшин, Хорошин стал раздавать им цветы.

В начале октября его задержали прямо во дворе дома и избивали, а затем увезли в РОВД и избивали уже в кабинете. В скорую сотрудники милиции позвонили сами, когда Хорошину стало тяжело дышать.

В ГУВД Мингорисполкома заявляли - информация о телесных повреждениях Хорошина является непроверенной.