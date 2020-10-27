Избитый в Минске цветочник Максим Хорошин о встрече с Тихановской, своем восстановлении и возвращении в Беларусь
Избитый в Минске цветочник Максим Хорошин о встрече с Тихановской, своем восстановлении и возвращении в Беларусь
Максим Хорошин владелец "Первого цветочного" магазина в Минске. Когда начались протестные акции женшин, Хорошин стал раздавать им цветы.
В начале октября его задержали прямо во дворе дома и избивали, а затем увезли в РОВД и избивали уже в кабинете. В скорую сотрудники милиции позвонили сами, когда Хорошину стало тяжело дышать.
В ГУВД Мингорисполкома заявляли - информация о телесных повреждениях Хорошина является непроверенной.
Хорошин уехал из Беларуси, когда вышел из больницы. Сейчас он на реабилитации в Литве. И вернется на родину, по его словам, только когда там сменится власть.