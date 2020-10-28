Подкаст "Что это было". Как борются со второй волной коронавируса?
Подкаст "Что это было". Как борются со второй волной коронавируса?
Заболеваемость коронавирусом в России бьет национальные рекорды. Роспотребнадзор официально ввел масочный режим по всей стране и рекомендовал властям закрывать на ночь бары и клубы. В мировых СМИ новости о возвращении к нормальной жизни тоже сменились заголовками про новые локдауны.
Так какая она - эта вторая волна? Чему научились врачи? И есть ли волшебная таблетка от коронавируса? Мы спросили об этом корреспондентов Русской службы Би-би-си, которые освещают пандемию - Елену Бердникову, Николая Воронина, Ольгу Дьяконову и Оксану Чиж.
Вот их статьи на эту тему, о которых идет речь в подкасте:
- Вторая волна... чего? Четыре возможных объяснения резкого всплеска Covid-19
- "У нас творится ад". Курганские врачи просят Путина прислать военных медиков
- "Ощущение дня сурка". Главврач московской больницы о масках, новом взлете эпидемии и вакцине от ковида
- "Арепливир", "Коронавир", "Арбидол": чем в России лечить больных Covid-19?
- Коронавирус: вторая волна или другой сценарий?