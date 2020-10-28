Подкаст "Что это было". Как борются со второй волной коронавируса?

Заболеваемость коронавирусом в России бьет национальные рекорды. Роспотребнадзор официально ввел масочный режим по всей стране и рекомендовал властям закрывать на ночь бары и клубы. В мировых СМИ новости о возвращении к нормальной жизни тоже сменились заголовками про новые локдауны.

Так какая она - эта вторая волна? Чему научились врачи? И есть ли волшебная таблетка от коронавируса? Мы спросили об этом корреспондентов Русской службы Би-би-си, которые освещают пандемию - Елену Бердникову, Николая Воронина, Ольгу Дьяконову и Оксану Чиж.

Вот их статьи на эту тему, о которых идет речь в подкасте: