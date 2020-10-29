Подкаст "Американский пирог". Перед битвой

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Подкаст "Американский пирог". Перед битвой

Президентская гонка в США практически завершена - до выборов меньше недели. С чем кандидаты подошли к "дню икс"? С какими трудностями сталкиваются избиратели? И как сложные правила, по которым проходят выборы, повлияют на их результат в этот раз? На все эти вопросы ведущей подкаста "Американский пирог" Лизе Фохт помогает ответить московский корреспондент британской газеты The Guardian Эндрю Рот.

Эндрю родился в Нью-Йорке, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. С 2010 года работает в России. Был московским корреспондентом The New York Times и The Washington Post.

Здесь можно познакомиться с последними публикациями Эндрю. А здесь подписаться на его "Твиттер".

А вот, что Эндрю рекомендовал читать и смотреть про выборы.

Сайт FiveThirtyEight ("Пять тридцать восемь"),

Книга Джейн Майер Dark Money ("Темные деньги"),

Сериал West Wing "Западное крыло".

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.