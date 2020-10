Подкаст "Американский пирог". Перед битвой

Президентская гонка в США практически завершена - до выборов меньше недели. С чем кандидаты подошли к "дню икс"? С какими трудностями сталкиваются избиратели? И как сложные правила, по которым проходят выборы, повлияют на их результат в этот раз? На все эти вопросы ведущей подкаста "Американский пирог" Лизе Фохт помогает ответить московский корреспондент британской газеты The Guardian Эндрю Рот .

Эндрю родился в Нью-Йорке, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. С 2010 года работает в России. Был московским корреспондентом The New York Times и The Washington Post.