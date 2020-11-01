Как прошел "Марш против террора" в Минске. Видео

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Как прошел "Марш против террора" в Минске. Видео

В Минске прошла очередная несанкционированная акция протеста. "Марш против террора" был призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций.

Власти вновь согнали спецтехнику в центр города, но впервые в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами. Сотрудники сил безопасности стреляли в воздух, применяли светошумовые гранаты.