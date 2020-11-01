Как прошел "Марш против террора" в Минске. Видео
Как прошел "Марш против террора" в Минске. Видео
В Минске прошла очередная несанкционированная акция протеста. "Марш против террора" был призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций.
Власти вновь согнали спецтехнику в центр города, но впервые в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами. Сотрудники сил безопасности стреляли в воздух, применяли светошумовые гранаты.
Это первая крупная акция протеста после "национальной забастовки", объявленной с 26 октября соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.