Карантин 2.0: как в разных в странах встретили новые ограничения из-за Сovid-19?
Карантин 2.0: как в разных в странах встретили новые ограничения из-за Сovid-19?
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в десятках стран. Многие страны Европы стали вводить дополнительные ограничения, а несколько снова ввели полный карантин.
Местные жители не всегда согласны с мерами, которые предлагают власти. На этой неделе в Италии демонстрации противников новых ограничений обернулись беспорядками в ряде городов.
В нескольких странах на акции протеста выходят медики, они недовольны условиями труда.