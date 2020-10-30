Карантин 2.0: как в разных в странах встретили новые ограничения из-за Сovid-19?

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Карантин 2.0: как в разных в странах встретили новые ограничения из-за Сovid-19?

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в десятках стран. Многие страны Европы стали вводить дополнительные ограничения, а несколько снова ввели полный карантин.

Местные жители не всегда согласны с мерами, которые предлагают власти. На этой неделе в Италии демонстрации противников новых ограничений обернулись беспорядками в ряде городов.