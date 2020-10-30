"Рабы, все равно будете на нас работать". Как бастуют и разгоняют протесты на "Гродно Азоте"
"Рабы, все равно будете на нас работать". Как бастуют и разгоняют протесты на "Гродно Азоте"
Десятки рабочих одного из крупнейших заводов Беларуси "Гродно Азот" уже неделю отказываются приступать к работе. 26 октября в Беларуси началась «общенациональная забастовка», объявленная Светланой Тихановской после провала ультиматума президенту Александру Лукашенко.
З0 октября гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь заявил, что для предприятия есть резерв специалистов, а препятствующие работе сотрудники будут отстранены, передает госагентство "БелТА".
Андрей, бывший работник "Гродно Азота", рассказал Русской службе Би-би-си о том, что происходило на заводе в неделю "общенациональной забастовки" и почему он больше не работает на заводе.