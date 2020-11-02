Церковь, которую ненавидит вся Америка. Документальный фильм Би-би-си

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"Бог ненавидит Америку!", "Америка мертва!" - возвещают миру прихожане Баптистской церкви Вестборо, стоя на улицах американских городов с плакатами, надписи на которых сулят адские муки и вечное проклятие безбожникам. Но удастся ли баптистам наставить кого-то на путь истинный, если их самих ненавидит вся Америка?

Меган Фелпс с детства была верной прихожанкой церкви Вестборо, безоговорочно верила в её догматы, и почитала своего деда - основателя церкви, пастора Фреда Фелпса. Но начав общаться с людьми в социальных сетях, Меган вдруг осознала, что учение церкви противоречиво, а образ жизни её семьи отнюдь не способствует здоровому росту и взрослению её самой, и её братьев, и сестёр.

О вероучении, сделавшем изгоями его последователей, о трудном решении уйти от семьи, не принимающей твоего свободного выбора, и о том, каким разрушительным может стать для человека стремление вещать от имени бога - в документальном фильме Би-би-си.