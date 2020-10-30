Подкаст "Что это было". Почему регионы России не готовы ко второй волне?
Подкаст "Что это было". Почему регионы России не готовы ко второй волне?
Пандемия Covid-19 бьет по российским регионам. Всю неделю поступали сообщения о переполненных моргах, нехватке мест в больницах, нехватке медперсонала и даже нехватке кислорода.
Корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт и Анастасия Голубева рассказывают, как российские регионы борются со второй волной коронавируса.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.