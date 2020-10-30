Подкаст "Что это было". Почему регионы России не готовы ко второй волне?

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Подкаст "Что это было". Почему регионы России не готовы ко второй волне?

Пандемия Covid-19 бьет по российским регионам. Всю неделю поступали сообщения о переполненных моргах, нехватке мест в больницах, нехватке медперсонала и даже нехватке кислорода.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт и Анастасия Голубева рассказывают, как российские регионы борются со второй волной коронавируса.