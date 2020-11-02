В американскую политику из Казахстана: как избраться в городской совет Западного Голливуда
В американскую политику из Казахстана: как избраться в городской совет Западного Голливуда
Марк Юсупов избирается в городской совет Западного Голливуда, небольшого города, который отделился от Лос-Анджелеса в 1984 году.
Марк родился в Казахстане, но уже больше 20 лет живет в США. На выборах 3 ноября, которые пройдут одновременно с президентскими, будут определены 2 из 5 членов совета. И у Марка есть серьезные конкуренты. Один из них - Джон Хейлман, который заседает в городском совете уже более 30 лет.
В Западном Голливуде живут 35 000 человек, около 4000 из них – русскоязычные. Так что за их голоса борются все кандидаты. Какие проблемы американского городка хочет решить Марк Юсупов - в видео Русской службы Би-би-си.