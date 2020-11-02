В американскую политику из Казахстана: как избраться в городской совет Западного Голливуда

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В американскую политику из Казахстана: как избраться в городской совет Западного Голливуда

Марк Юсупов избирается в городской совет Западного Голливуда, небольшого города, который отделился от Лос-Анджелеса в 1984 году.

Марк родился в Казахстане, но уже больше 20 лет живет в США. На выборах 3 ноября, которые пройдут одновременно с президентскими, будут определены 2 из 5 членов совета. И у Марка есть серьезные конкуренты. Один из них - Джон Хейлман, который заседает в городском совете уже более 30 лет.