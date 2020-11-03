Когда будут подсчитаны голоса на выборах в США? И почему ожидание может оказаться долгим?
Когда будут подсчитаны голоса на выборах в США? И почему ожидание может оказаться долгим?
Когда подсчитают голоса проголосовавших за нового президента США и почему мы не узнаем результаты голосования сразу?
В этом году из-за коронавируса подсчет голосов может растянуться. Хотя бы потому, что почти 50 млн американцев проголосовали по почте - и эти голоса надо подсчитать. В середине декабря выборщики должны назвать имя нового президента.