Когда будут подсчитаны голоса на выборах в США? И почему ожидание может оказаться долгим?

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Когда будут подсчитаны голоса на выборах в США? И почему ожидание может оказаться долгим?

Когда подсчитают голоса проголосовавших за нового президента США и почему мы не узнаем результаты голосования сразу?