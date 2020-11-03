Кто и как подрывал легитимность президентских выборов в США

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Кто и как подрывал легитимность президентских выборов в США

Президентские выборы в США в 2020 году оказались уникальными по многим параметрам, среди них - тот факт, что исход голосования неоднократно ставили

под вопрос задолго до того, как это голосование состоялось.

И чаще всего это делал победитель прошлых выборов - президент Трамп. Были и обратные претензии - обвинения, и утверждения, что демократы хотят нечестным образом "украсть" результат.