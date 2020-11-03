Нападение в Вене: австрийцы о стрельбе в центре города

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Нападение в Вене: австрийцы о стрельбе в центре города

В центре Вены в ночь на 3 ноября была открыта стрельба по случайным прохожим. Как минимум, 4 человек убиты, десятки ранены, многие находятся в тяжелом состоянии. В Вене и пригородах объявлена масштабная антитеррористическая операция.

Одного нападавшего застрелила полиция. Ему было 20 лет, и он уже был осужден за участие в террористической организации.