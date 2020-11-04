Рано праздновать, рано судиться. Что происходит с выборами в США - за 2.5 минуты

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Рано праздновать, рано судиться. Что происходит с выборами в США - за 2.5 минуты

Оба кандидата на пост президента США заявили о своей победе ещё до закрытия участков. Правда, итог выборов еще неясен, подсчет идет и, скорее всего, продлится до конца ноября.

Дело в том, что около 50 млн американцев проголосовали досрочно по почте, а эти бюллетени считают уже после бюллетеней тех, кто пришел на участки.