Рано праздновать, рано судиться. Что происходит с выборами в США - за 2.5 минуты
Рано праздновать, рано судиться. Что происходит с выборами в США - за 2.5 минуты
Оба кандидата на пост президента США заявили о своей победе ещё до закрытия участков. Правда, итог выборов еще неясен, подсчет идет и, скорее всего, продлится до конца ноября.
Дело в том, что около 50 млн американцев проголосовали досрочно по почте, а эти бюллетени считают уже после бюллетеней тех, кто пришел на участки.
Дональд Трамп уже заявил, что остановит подсчет и отправится искать справедливости в Верховный суд. Сможет ли он это осуществить?