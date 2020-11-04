Подкаст "Американский пирог". День выборов
Подкаст "Американский пирог". День выборов
Завершилось голосование на выборах президента США. И хотя избирательные участки давно закрылись, победитель выборов все еще не известен. Почему оглашение результатов так затягивается? Кто в итоге выиграет президентскую гонку? И появится ли вообще в ближайшее время хоть какая-то ясность с исходом голосования?
Ответы на эти вопросы ведущая подкаста "Американский пирог" Лиза Фохт ищет вместе с продюсерами шоу Виктором Нехезиным и Севой Бойко.