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Подкаст "Американский пирог". День выборов

Завершилось голосование на выборах президента США. И хотя избирательные участки давно закрылись, победитель выборов все еще не известен. Почему оглашение результатов так затягивается? Кто в итоге выиграет президентскую гонку? И появится ли вообще в ближайшее время хоть какая-то ясность с исходом голосования?