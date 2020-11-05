Откуда в Нагорном Карабахе израильское оружие

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Откуда в Нагорном Карабахе израильское оружие

С начала конфликта в Нагорном Карабахе в Израиле проходят демонстрации. Армянская и азербайджанские диаспоры, а также другие израильтяне протестуют не только против войны, но и против продажи оружия.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 60% вооружения Азербайджана куплено у израильских компаний, а за последние 5 лет объем торговли оружием между двумя странами превысил 740 миллионов долларов. Сам Израиль не публикует данные об экспорте оружия.

"Нам известно, как минимум, о трех израильских компаниях, у которых есть сделки с Азербайджаном", - говорит правозащитница Хен Брил Эгри. Она и ее коллеги борются за ограничение торговли вооружением. Но законопроект о контроле экспорта оружия был отклонен в парламенте Израиля в конце октября.

Главный советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждает, что Армения преувеличивает вопрос об израильской военной помощи, а израильские технологии помогают Азербайджану обеспечивать безопасность своих граждан.

Почему Израиль так тесно связан с Азербайджаном, и как выглядят его отношения с Арменией - в видео Русской Службы Би-би-си.