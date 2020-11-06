"Кисть - мое оружие". Как армянский город Капан переживает войну
"Кисть - мое оружие". Как армянский город Капан переживает войну
Армянский город Капан находится на южной границе с Азербайджаном. Всего в нескольких километрах от него идут ожесточенные бои. Съемочная группа Би-би-си съездила в Капан и поговорила с местными жителями о том, как изменилась их жизнь.
В местном театре сейчас нет спектаклей. Актеры и активисты собрались вместе, чтобы плести маскировочные сетки для армянских военных.
А местный художник Рубен Костандян за последний месяц написал три картины, посвященные войне. "Я хочу, чтобы художники, поэты, артисты, музыканты объединились и остановили эту войну своим криком", - говорит художник.