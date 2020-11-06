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"Кисть - мое оружие". Как армянский город Капан переживает войну

Армянский город Капан находится на южной границе с Азербайджаном. Всего в нескольких километрах от него идут ожесточенные бои. Съемочная группа Би-би-си съездила в Капан и поговорила с местными жителями о том, как изменилась их жизнь.