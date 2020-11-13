40-метровая фреска на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии
40-метровая фреска на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии
Тройной портрет австралийского рабочего, ищущего воду при помощи "волшебной лозы", появился на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Художник Финтан Маги был удивлен тем фактом, что воду в засушливых местах до сих пор ищут таким дедовским методом.
Теперь 40-метровая фреска стала местной достопримечательностью, и многие считают, что изображенный на ней австралиец похож на принца Гарри. Художник считает, что это вопрос интерпретации.