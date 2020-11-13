40-метровая фреска на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии

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40-метровая фреска на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии

Тройной портрет австралийского рабочего, ищущего воду при помощи "волшебной лозы", появился на зернохранилище в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Художник Финтан Маги был удивлен тем фактом, что воду в засушливых местах до сих пор ищут таким дедовским методом.