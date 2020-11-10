В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе
В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе
Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении конфликта и вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев. Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над несколькими районами.
В Баку люди вышли праздновать на улицы, а в центре Еревана вспыхнули массовые протесты против условий перемирия, демонстранты ворвались в здание правительства.