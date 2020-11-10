В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе

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В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении конфликта и вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев. Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над несколькими районами.