"Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе

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"Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе

Из районов, которые окружают Нагорный Карабах и должны скоро перейти под контроль Азербайджана, уходит армянское население. Некоторые жители при этом поджигают свои дома.

Тем временем в Ереване проходят митинги оппозиции против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Главное требование - отставка премьер-министра Никола Пашиняна.