"Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе
"Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе
Из районов, которые окружают Нагорный Карабах и должны скоро перейти под контроль Азербайджана, уходит армянское население. Некоторые жители при этом поджигают свои дома.
Тем временем в Ереване проходят митинги оппозиции против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Главное требование - отставка премьер-министра Никола Пашиняна.
В ночь, когда было объявлено о соглашении, протестующие разгромили здания правительства и парламента Армении.