Михаил Жванецкий о начале карьеры, чувстве юмора и секрете успеха

Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87-ом году жизни. Писатель-сатирик выступал на эстраде более 50 лет.

В 2008 году специально для Би-би-си со Жванецким побеседовал Сева Новгородцев.

Приводим фрагмент этого радиоинтервью, где юморист делится секретами успеха и рассказывает о том, как начинал карьеру.