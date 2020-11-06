Михаил Жванецкий о начале карьеры, чувстве юмора и секрете успеха
Михаил Жванецкий о начале карьеры, чувстве юмора и секрете успеха
Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87-ом году жизни. Писатель-сатирик выступал на эстраде более 50 лет.
В 2008 году специально для Би-би-си со Жванецким побеседовал Сева Новгородцев.
Приводим фрагмент этого радиоинтервью, где юморист делится секретами успеха и рассказывает о том, как начинал карьеру.
Видео, Виктор Шендерович: советовать Украине из России неприлично, Продолжительность 5,13
Драматург и сатирик рассказывает о своем новом спектакле, а заодно о Жванецком, Зеленском и многом другом.