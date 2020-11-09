Почему мы набираем вес? Гены, гормоны, психология. Документальный фильм Би-би-си

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Не понимаете, как ваш тощий друг может есть вдвое больше вашего, и оставаться таким худым? А вам, кажется, стоит только посмотреть в сторону чего-то жирного или жареного - и вот уже лишние сантиметры на талии?

Десятилетиями диетологи утверждали, что это происходит от переизбытка калорий и недостаточной физической нагрузки. Но новейшие научные исследования показали, что огромную роль здесь играют наши индивидуальные физиологические особенности - наши гены, гормоны и психология.

Эксперты в области питания посадили пятерых добровольцев на диеты, разработанные специально для них, с учетом их особенностей. Этот эксперимент, основанный исключительно на научных данных, призван доказать, что долгосрочное снижение веса возможно при грамотном комплексном подходе.