Ильхам Алиев: возможности для компромисса в Карабахе сокращаются
После полутора месяцев войны за контроль над Нагорным Карабахом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал Би-би-си, что не видит возможности мира пока на посту премьер-министра Армении находится Никол Пашинян.
При этом Алиев отметил, что азербайджанская армия немедленно прекратит бои, если Армения выведет свои войска с оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Сам Карабах и районы вокруг него являются международно признанной территорией Азербайджана, однако де-факто контролировались армянскими силами. Азербайджанское население этих районов было изгнано в 1990-х годах.
Результатом нынешней войны также стало множество жертв. Обе стороны обвиняются в преднамеренных обстрелах гражданских объектов. Трижды посредники пытались установить прекращение огня в гуманитарных целях, однако попытки закончились неудачей.
В интервью, записанном в Баку 6 ноября, наш корреспондент Орла Герин спросила Ильхама Алиева, на какой компромисс президент Азербайджана готов ради мира.