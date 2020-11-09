Ильхам Алиев: возможности для компромисса в Карабахе сокращаются

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Ильхам Алиев: возможности для компромисса в Карабахе сокращаются

После полутора месяцев войны за контроль над Нагорным Карабахом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал Би-би-си, что не видит возможности мира пока на посту премьер-министра Армении находится Никол Пашинян.

При этом Алиев отметил, что азербайджанская армия немедленно прекратит бои, если Армения выведет свои войска с оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Сам Карабах и районы вокруг него являются международно признанной территорией Азербайджана, однако де-факто контролировались армянскими силами. Азербайджанское население этих районов было изгнано в 1990-х годах.

Результатом нынешней войны также стало множество жертв. Обе стороны обвиняются в преднамеренных обстрелах гражданских объектов. Трижды посредники пытались установить прекращение огня в гуманитарных целях, однако попытки закончились неудачей.