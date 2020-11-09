"Мы хотим честных выборов": автопробег сторонников Трампа

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"Мы хотим честных выборов": автопробег сторонников Трампа

В США продолжают праздновать победу Джо Байдена, но также в разных городах проходят акции в поддержку Дональда Трампа.

Сторонники действующего президента не верят официальным результатам выборов и продолжают бороться за своего кандидата. Русская служба Би-би-си провела несколько часов с приверженцами Трампа и узнала у них, почему они считают выборы нечестными.