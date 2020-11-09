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Протесты в Грузии: почему людей не устраивают итоги парламентских выборов

Протесты в Грузии не утихают с начала ноября. Все началось после того, как ЦИК страны объявил о победе на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта". С такими результатами многие не согласны.