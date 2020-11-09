Протесты в Грузии: почему людей не устраивают итоги парламентских выборов
Протесты в Грузии: почему людей не устраивают итоги парламентских выборов
Протесты в Грузии не утихают с начала ноября. Все началось после того, как ЦИК страны объявил о победе на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта". С такими результатами многие не согласны.
В воскресенье митингующие пытались прорваться к зданию ЦИК. Собравшиеся требовали отставки главы комиссии.
Власти применили силу и разогнали недовольных водометами.