Подкаст "Что это было". Выборы в США: что ждет Байдена и Трампа?
Подкаст "Что это было". Выборы в США: что ждет Байдена и Трампа?
На выборах президента США побеждает демократ Джо Байден. Ведущие американские СМИ уже объявили его избранным президентом. Однако действующий глава государства Дональд Трамп до сих пор не признал своего поражения и пока не собирается сдаваться.
О том, что сейчас происходит в американской политике, в подкасте "Что это было" рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.