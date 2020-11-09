Подкаст "Что это было". Выборы в США: что ждет Байдена и Трампа?

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Подкаст "Что это было". Выборы в США: что ждет Байдена и Трампа?

На выборах президента США побеждает демократ Джо Байден. Ведущие американские СМИ уже объявили его избранным президентом. Однако действующий глава государства Дональд Трамп до сих пор не признал своего поражения и пока не собирается сдаваться.

О том, что сейчас происходит в американской политике, в подкасте "Что это было" рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.