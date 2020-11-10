Подкаст "Что это было". Как закончилась война в Карабахе?

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Подкаст "Что это было". Как закончилась война в Карабахе?

Лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно их совместному заявлению, Армения передаст под контроль Азербайджана несколько районов в зоне конфликта. СМИ уже назвали эти договоренности фактическим прекращением войны.

В подкасте "Что это было" итоги конфликта обсуждают журналисты Русской службы Би-би-си: корреспондент Юри Вендик и редактор Фамиль Исмайлов.