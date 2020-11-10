Как риторика 45-го президента США менялись до и после выборов.

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Как риторика 45-го президента США менялись до и после выборов.

Президентские выборы в США в 2020 году оказались уникальными по многим параметрам. Например, потому, что исход голосования неоднократно ставили под вопрос задолго до того, как это голосование состоялось.

И чаще всего это делал победитель прошлых выборов - президент Трамп. Были и обратные претензии - обвинения и утверждения, что демократы хотят нечестным образом "украсть" результат.