Как риторика 45-го президента США менялись до и после выборов.
Как риторика 45-го президента США менялись до и после выборов.
Президентские выборы в США в 2020 году оказались уникальными по многим параметрам. Например, потому, что исход голосования неоднократно ставили под вопрос задолго до того, как это голосование состоялось.
И чаще всего это делал победитель прошлых выборов - президент Трамп. Были и обратные претензии - обвинения и утверждения, что демократы хотят нечестным образом "украсть" результат.
О том, кто и как подрывал легитимность президентских выборов и американской демократии в целом, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.