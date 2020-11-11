Трамп недоволен подсчетом голосов. Но что он - реально - может сделать?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Трамп недоволен подсчетом голосов. Но что он - реально - может сделать?

В ночь после выборов президент Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд. Чем он недоволен и чем ему может помочь Верховный суд?

Президент США считает, что бюллетени, отправленные по почте и подсчитанные уже после дня голосования – недействительны. Так ли это?