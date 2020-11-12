Балерина с болезнью Альцгеймера вспоминает движения под "Лебединое озеро"
Балерина с болезнью Альцгеймера вспоминает движения под "Лебединое озеро"
Испанская благотворительная организация Asociacion Musica para Despertar использует музыкальную терапию при работе с пациентами с деменцией. Они выпустили видео с пациенткой Мартой Гонсалес, страдающей болезнью Альцгеймера.
Женщина была некогда известной балериной на Кубе и выступала под псевдонимом Марта Синта в Нью-Йорке в 1960-х годах. При звуках "Лебединого озеро" Чайковского тело Марты преображается.
Бывшая балерина провела свои последние дни в доме престарелых в Валенсии. Она скончалась в 2019 году, вскоре после того, как было снято это видео.