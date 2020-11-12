Балерина с болезнью Альцгеймера вспоминает движения под "Лебединое озеро"

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Балерина с болезнью Альцгеймера вспоминает движения под "Лебединое озеро"

Испанская благотворительная организация Asociacion Musica para Despertar использует музыкальную терапию при работе с пациентами с деменцией. Они выпустили видео с пациенткой Мартой Гонсалес, страдающей болезнью Альцгеймера.

Женщина была некогда известной балериной на Кубе и выступала под псевдонимом Марта Синта в Нью-Йорке в 1960-х годах. При звуках "Лебединого озеро" Чайковского тело Марты преображается.