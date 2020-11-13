"Хаббл" - наше окно во вселенную. Версия с аудиодескрипцией. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2020-м, юбилейном для телескопа "Хаббл" году, документальный фильм Би-би-си рассказывает полную историю телескопа, одного из самых совершенных и сложных устройств из всех когда-либо созданных людьми.

Русская Служба Би-би-си публикует русскоязычную версию фильма 13 ноября, чтобы отметить и другую важную дату - Всемирный день незрячего человека. Специально для незрячих и слабовидящих зрителей фильм снабжён аудиодескрипцией - словесным описанием визуально значимой информации, призванным восполнить, пояснить происходящее на экране, облегчить им восприятие фильма.

Выбор именно этого фильма неслучаен. Как ни парадоксально, история телескопа "Хаббл" - это очень человеческая история о преодолении трудностей, об исправлении ошибки. Проект, на который были потрачены баснословные деньги, едва не обернулся провалом. Первые снимки с только что запущенного на орбиту телескопа оказались размытыми. Чтобы устранить неисправность, потребовались усилия многих людей: учёных, которые нашли изящное решение, позволившее починить телескоп прямо в космосе; астронавтов, которые произвели починку, летя в открытом космосе со скоростью около десятка тысяч километров в секунду, сотрудников ЦУПа, которые в течение долгих часов сопровождали работу астронавтов, на ходу придумывая, как справиться с той или иной неожиданно возникающей трудностью.

"Хаббл" стал любимым детищем многих блестящих учёных. Он стал важнейшим инструментом для десятков тысяч исследовательских проектов. Он стал окном во вселенную для всего человечества. Как говорит один из героев фильма, директор Института исследований космоса с помощью космического телескопа Кеннет Сембах, "…с Хабблом у людей существует эмоциональная связь, которой просто нет с другими телескопами. Его история находит отклик в их сердцах. У этого телескопа были проблемы, их устранили, и вдруг он совершает удивительные вещи. Он преодолел трудности. Он возродился из пепла".