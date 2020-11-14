В национальном парке Де Хуп в Южной Африке научились бороться с одиночеством пингвинов

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В национальном парке Де Хуп в Южной Африке научились бороться с одиночеством пингвинов

Когда-то популяция пингвинов в парке Де Хуп на юго-западе ЮАР составляла миллион особей. Сегодня - всего 13 тысяч.

Как обычно, виноваты люди: яйца пингвинов считались деликатесом и их собирали вплоть до 1970-х годов.