В национальном парке Де Хуп в Южной Африке научились бороться с одиночеством пингвинов
В национальном парке Де Хуп в Южной Африке научились бороться с одиночеством пингвинов
Когда-то популяция пингвинов в парке Де Хуп на юго-западе ЮАР составляла миллион особей. Сегодня - всего 13 тысяч.
Как обычно, виноваты люди: яйца пингвинов считались деликатесом и их собирали вплоть до 1970-х годов.
Теперь, чтобы привлечь пингвинов и восстановить популяцию, зоологи используют муляжи пингвинов - чтобы они не чувствовали себя одинокими. Пингвины относятся к ним осторожно, а туристы часто принимают их за настоящих.