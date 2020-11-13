"Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

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"Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

За разработкой вакцины от коронавируса следит весь мир. Новость о появлении препарата от компаний Pfizer и BioNTech обнадежила многих.

Еще в августе о регистрации "первой в мире" вакцины от Covid-19 "Спутник V" заявили в России.

По данным ВОЗ, сейчас на третьей стадии испытаний находятся 10 различных вакцин, более ранние этапы проходят еще десятки.