"Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса
"Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса
За разработкой вакцины от коронавируса следит весь мир. Новость о появлении препарата от компаний Pfizer и BioNTech обнадежила многих.
Еще в августе о регистрации "первой в мире" вакцины от Covid-19 "Спутник V" заявили в России.
По данным ВОЗ, сейчас на третьей стадии испытаний находятся 10 различных вакцин, более ранние этапы проходят еще десятки.
Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о вакцинах Pfizer и центра Гамалеи и в чем между ними разница.