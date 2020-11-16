Добро пожаловать в Чечню. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает о событиях 2017-го года, когда, по сообщениям правозащитников, чеченские силовики в течение нескольких недель задерживали и пытали представителей ЛГБТ-сообщества, преимущественно мужчин.

Русская служба Би-би-си первой официально публикует фильм в России.

Те из них, кому удалось вырваться на свободу, позже смогли рассказать о том, что происходило с ними в секретных тюрьмах. Однако большинство из них скрывают лица, опасаясь за свою жизнь. Для того чтобы сохранить анонимность героев, в фильме была применена новаторская технология "цифровой кожи". Главный герой фильма - Максим Лапунов - единственный, кто решился открыто рассказать о преследовании. Максиму и его семье угрожали, и активисты из Московского Комьюнити центра для ЛГБТ+ инициатив и Российской ЛГБТ-сети - Ольга Баранова и Давид Истеев - помогли им покинуть Россию. Всего они оказали помощь более чем сотне чеченских геев и лесбиянок: через сеть шелтеров, постоянно меняя адреса, они бежали сначала из Грозного, а затем из России.

Максиму и его семье угрожали, и активисты из Московского Комьюнити центра для ЛГБТ+ инициатив и Российской ЛГБТ-сети - Ольга Баранова и Давид Истеев - помогли им покинуть Россию. Всего они оказали помощь более чем сотне чеченских геев и лесбиянок: через сеть шелтеров, постоянно меняя адреса - они бежали сначала из Грозного, а затем из России. Правоохранительные органы в России отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям Лапунова. Жалобу россиянина на отказ в юридической помощи сейчас рассматривает Европейский суд по правам человека.По свидетельствам тех, кто побывал в секретных тюрьмах, некоторые из похищенных были убиты прямо там. Точное количество погибших неизвестно до сих пор.

Режиссер фильма Дэвид Франс заявил: "Это вызывает отвращение и шок. То, что такое происходит, и то, что с этим ничего не делают. После пыток 2017-го года международные СМИ почти не обращались к этой теме." А также добавил: "Меня очень радует то, какой сильный отклик вызывает "Добро пожаловать в Чечню" у зрителей по всему миру. И, наконец, с выходом этого фильма на Русской службе Би-би-си Ньюз, он возвращается в страну, где он был снят. Его смогут посмотреть у себя дома как россияне, так и русскоговорящие зрители других стран. Теперь весь мир станет свидетелем этих историй, о которых нельзя молчать".

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