"Не могу спать по ночам": цена мира в Нагорном Карабахе
"Не могу спать по ночам": цена мира в Нагорном Карабахе
По заверениям Азербайджана, 28 октября 2020 Армения обстреляла город Барда запрещенными кассетными бомбами. Погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.
Обе стороны отрицают факт применения подобных снарядов, но правозащитные организации подтвердили их использование.
В результате мирного соглашения Азербайджану вернулись районы, захваченные Арменией в 1990-е годы. Но жители смогут вернуться сюда только после того, как территорию очистят он неразорвавшихся боеприпасов.
Видео Азербайджанской службы Би-би-си