Акции памяти Романа Бондаренко проходят в Беларуси. Что известно о его гибели?

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Акции памяти Романа Бондаренко проходят в Беларуси. Что известно о его гибели?

13 ноября по всей Беларуси прошли акции памяти 31-летнего Романа Бондаренко. Житель Минска скончался накануне в больнице после задержания. По образованию художник, он работал директором магазина.

«Я выхожу», - это последнее сообщение от Бондаренко в дворовом чате. Из переписки соседей он узнал, что неизвестные в масках срезают снимают бело-красно-белые ленты, вывешенные жителями его дома.

Во дворе Бондаренко избили люди в штатском и масках, а позже его забрала милиция. На следующий день он умер в госпитале, куда поступил из РОВД с травмами черепа и кровоизлиянием в мозг.

Соболезнования его родным выразили Светлана Тихановская и Александр Лукашенко.