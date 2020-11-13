Акции памяти Романа Бондаренко проходят в Беларуси. Что известно о его гибели?
13 ноября по всей Беларуси прошли акции памяти 31-летнего Романа Бондаренко. Житель Минска скончался накануне в больнице после задержания. По образованию художник, он работал директором магазина.
«Я выхожу», - это последнее сообщение от Бондаренко в дворовом чате. Из переписки соседей он узнал, что неизвестные в масках срезают снимают бело-красно-белые ленты, вывешенные жителями его дома.
Во дворе Бондаренко избили люди в штатском и масках, а позже его забрала милиция. На следующий день он умер в госпитале, куда поступил из РОВД с травмами черепа и кровоизлиянием в мозг.
Соболезнования его родным выразили Светлана Тихановская и Александр Лукашенко.
СК Беларуси ведет проверку по факту его смерти. Следователи утверждают, что Бондаренко был пьян, но в телеграм-каналах выложили фото медицинского заключения, из которого следует, что алкоголя в его крови обнаружено не было.