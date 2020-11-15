Десятки задержаны на акциях памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Силовики применяли газ и гранаты

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Десятки задержаны на акциях памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Силовики применяли газ и гранаты

Марши памяти погибшего после задержания неизвестными в штатском минчанина Романа Бондаренко прошли в десятке городов Беларуси. Бондаренко жил на улице Червякова, это место более известно как "Площадь перемен". 12 ноября он вышел во двор, где его избили неизвестные в масках и увезли в РОВД. Позже он скончался в больнице.

Протестные акции проходят в Беларуси уже пятнадцатое воскресенье подряд, и в эти выходные их назвали в память Бондаренко "Я выхожу". Эта фраза стала последним сообщением Бондаренко в чате с соседями.

В столице силовики применяли светошумовые гранты и газ, а позже окружили протестующих у мемориала на "Площади перемен" и зачистили ее.