Моржи возвращаются на Ямал

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Моржи возвращаются на Ямал

На севере России, на берегу Карского моря, ученые обнаружили огромное лежбище атлантических моржей. Среда их обитания здесь находится под угрозой из-за таяния льдов и деятельности человека.

На уникальных кадрах, сделанных дроном пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, видно, как тысячи животных лежат на замерзшем пляже ледяного Карского моря. По словам ученых, лежбища моржей традиционно располагались на дрейфующих морских льдах или на арктических островах. Но более теплые климатические циклы означают, что морской лед тает, а среда обитания находится под угрозой из-за разведки нефти и газа и увеличения количества арктических судов.

Согласно более ранним археологическим исследованиям, около 1500 лет назад этот район был известен древним людям как место охоты на моржей. Международный союз охраны природы внес этот вид в список "находящихся под угрозой исчезновения" в 2016 году. Общее количество взрослых атлантических моржей в мире составляло всего 12 500 особей.