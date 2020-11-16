Новый президент Молдовы об отношениях с Россией и встрече с Путиным
Новый президент Молдовы об отношениях с Россией и встрече с Путиным
48-летняя Майя Санду победила действующего президента Молдовы Игоря Додона во втором туре выборов. Она набрала около 58% голосов избирателей.
В первом после избрания интервью Русской службе Би-би-си Майя Санду рассказала о том, как будет выстраивать отношения с Россией и решать приднестровский кризис. Санду заявила, что модель европейского развития подходит Молдове больше.