Новый президент Молдовы об отношениях с Россией и встрече с Путиным

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Новый президент Молдовы об отношениях с Россией и встрече с Путиным

48-летняя Майя Санду победила действующего президента Молдовы Игоря Додона во втором туре выборов. Она набрала около 58% голосов избирателей.