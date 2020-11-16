"Молдова будет процветать с русским царем": как голосовала Гагаузия

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"Молдова будет процветать с русским царем": как голосовала Гагаузия

На президентских выборах в Молдове пророссийский кандидат Игорь Додон получил максимальное число голосов избирателей на юге Молдовы, в Гагаузской автономии. Жители не поддержали нового президента Майю Санду.

В первом туре президентских выборов в Молдове 85% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Игорю Додону. Во втором туре его поддержали уже 95% проголосовавших.