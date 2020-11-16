"Молдова будет процветать с русским царем": как голосовала Гагаузия
"Молдова будет процветать с русским царем": как голосовала Гагаузия
На президентских выборах в Молдове пророссийский кандидат Игорь Додон получил максимальное число голосов избирателей на юге Молдовы, в Гагаузской автономии. Жители не поддержали нового президента Майю Санду.
В первом туре президентских выборов в Молдове 85% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Игорю Додону. Во втором туре его поддержали уже 95% проголосовавших.
Русская служба Би-би-си отправилась на юг Молдовы, в небольшое село Етулия недалеко от границы с Украиной и Румынией, чтобы узнать, почему местные жители единодушно поддержали Игоря Додона.