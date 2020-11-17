Голубка на миллион. Кто и зачем платит огромные деньги за обычных голубей?
Голубка на миллион. Кто и зачем платит огромные деньги за обычных голубей?
Может ли голубь стоить полтора миллиона евро?
Голубка Новая Ким стоит даже больше - 1,6 млн евро. За эту сумму ее продали на аукционе покупателю из Китая. Она - рекордсменка Бельгии по голубиным гонкам. Голубиные гонки - традиционный вид спорта, он популярен в Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Франции.
Говорят, что этот спорт появился еще до нашей эры. Правила просты: голубей отвозят в определённую точку и выпускают, а потом подсчитывают скорость, с которой они добрались до родной голубятни.
Годом раньше тот же покупатель приобрел голубя Армандо за 1,2 млн евро - традиционный европейский спорт набирает популярность в Китае.