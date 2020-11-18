Сотни голосов с одного IP-адреса: как выбирали "Птицу года" в Новой Зеландии
Если кому-то не хватило адреналина от борьбы кандидатов на президентских выборах в США, то вот еще одно голосование, которое только что закончилось.
Новая Зеландия выбирала "Птицу года". Выборы прошли в жесточайшей конкуренции, и только сложная система голосования позволила неуклюжему, нелетающему попугаю какапо одержать весомую победу над своим соперником австралийским альбатросом.
Не обошлось и без обвинений в фальсификации при подсчете бюллетеней после того, как было замечено, что сотни голосов за какапо были отправлены с одного IP-адреса.
Но в конце концов, какапо одержал убедительную победу, которую противники не смогли оспорить. Какапо - большой любимец новозеландцев и поэтому неудивительно, что он был коронован во второй раз. Титул "Птицы года" он впервые завоевал еще в 2008 году.