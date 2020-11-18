Сотни голосов с одного IP-адреса: как выбирали "Птицу года" в Новой Зеландии

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Сотни голосов с одного IP-адреса: как выбирали "Птицу года" в Новой Зеландии

Если кому-то не хватило адреналина от борьбы кандидатов на президентских выборах в США, то вот еще одно голосование, которое только что закончилось.

Новая Зеландия выбирала "Птицу года". Выборы прошли в жесточайшей конкуренции, и только сложная система голосования позволила неуклюжему, нелетающему попугаю какапо одержать весомую победу над своим соперником австралийским альбатросом.

Не обошлось и без обвинений в фальсификации при подсчете бюллетеней после того, как было замечено, что сотни голосов за какапо были отправлены с одного IP-адреса.