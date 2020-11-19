Подкаст "Что это было". Какие вопросы вызывает проект "Сириус"?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Какие вопросы вызывает проект "Сириус"?

В России создают аналог американского федерального округа Колумбия. Поселок Сириус, в котором находятся олимпийские объекты, получит новый статус – с особым устройством власти и собственным бюджетом.

Кто и как будет работать в Сириусе и зачем российским властям понадобилась особая территория рядом с Сочи – разбираются корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Шамина и Анна Пушкарская.